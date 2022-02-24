樂多多集團旗下的台式火鍋品牌「狂一鍋」，繼將排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，包裝變身成鍋物上桌，再度突發奇想，特別延聘「台菜王子」黃景龍主廚，研發推出濃濃台味的「客家鹹湯圓」湯底，挑戰開發傳統口味的更多可能。

以「台菜95味」的邏輯，將台灣料理發揚光大的黃景龍主廚，這次為「狂一鍋」設計的「客家鹹湯圓」湯底，把小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底圓滿結合，桌邊以豬油炒香五花肉，依序將乾香菇、蝦米、蒜頭入鍋爆炒，再注入高湯與茼蒿，湯滾後下紅白湯圓，最後以胡椒粉、紅蔥酥、香菜與芹菜來提味。黃景龍主廚表示，如何將大家熟悉的「湯品」轉換為適合火鍋的湯底，是研發過程中最大的考驗，營造出「客家鹹湯圓」湯底濃醇口感與香氣渲染力的秘密武器，正是「台菜95味」中的胡椒粉與紅蔥酥。

「狂一鍋」最新推出的「客家鹹湯圓」湯底，10家連鎖門市同步開賣，位在新北市新莊區八德街23號的新莊八德店本周末開幕，消費者可以根據個人喜好任意搭配牛/豬/雞肉或是海鮮，內含蔬食自助吧的套餐價369元起。另外歡慶第十家直營門店「新莊八德店」開幕，即日起每晚十點後到【狂一鍋】全台門店用餐，加贈「活力梅花豬」與「無骨鮮雞腿」各乙份，每人最高450公克的炸裂肉量，可媲美姐妹品牌「肉多多火鍋」，讓來店顧客的午夜場永遠不孤單，越夜越美味。（平日午餐同享優惠）