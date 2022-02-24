影》瑪莎拉蒂休旅車遭撞「頭尾全凹」 台南轎車失控衝4車

台南安平區今（24）日凌晨2時發生1輛轎車因不明原因追撞，當場波及2輛汽車與2輛機車，其中遭撞的瑪莎拉蒂休旅車更是被撞到車頭、車尾變形，而肇事車主當下受困車內，救出後一度失去呼吸心跳，搶救後恢復生命跡象，目前確切事故原因還有待進一步釐清。

路口監視器畫面曝光，當時轎車在台南市華平路與永華路口，失控衝向對向車道，波及停在路邊的4輛車，轎車也當場滑行數公尺，連一旁的號誌桿都被撞倒，遭撞的轎車車輪也瞬間噴飛幾百公尺，現場滿目瘡痍，據悉肇事駕駛年僅28歲，目前仍送醫搶救中，是否為酒駕仍待釐清。

台南安平區今（24）日凌晨2時發生1輛轎車因不明原因追撞，當場波及2輛汽車與2輛機車，其中遭撞的瑪莎拉蒂休旅車更是被撞到車頭、車尾變形。（翻攝照片）

台南安平區今（24）日凌晨2時發生1輛轎車因不明原因追撞，當場波及2輛汽車與2輛機車，其中遭撞的瑪莎拉蒂休旅車更是被撞到車頭、車尾變形。（翻攝照片）