物價不斷上漲，國民宵夜「雞排＋珍奶」的組合價格幾乎都會破百，但一名網友表示，聽說以前這樣的組合，只需要50元銅板就能搞定，引起網友熱議，不少人回憶起當年的物價忍不住崩潰說，最便宜的雞排一片只要35元，而且3片特價100元，又大又好吃，相較於現在一片至少要50元起跳，真的差很多。而許多年輕世代的網友看完則驚呼，原來傳說是真的。

一名網友昨在PTT上發文表示，現在一片雞排大概都要50元起跳，甚至有些店家賣到70至80元，而珍珠奶茶現在一杯也都要40至50元，如果要喝鮮奶茶加珍珠還會更貴，因此現在若想吃雞排配珍奶，幾乎都必須噴掉一張百鈔。

該網友接著說，很久以前宵夜必吃組合「雞排＋珍奶」，竟然只要一個50元銅板就能搞定，讓他聽了相當驚訝，也很好奇傳說中的「雞排+珍奶只要50元的時代真的存在過嗎？」

不少網友看完陷入回憶認證，真的有過這樣的時代，這樣比較起來覺得現在的東西真貴。「吃過最便宜的雞排35元，三片100元」、「吃過雞排+紅茶只要35元」、「3片雞排100元，超大又好吃」、「有過，真心不騙」、「現在是36歲大叔，國小時雞排只要35元、紅茶10元」、「以前雞排35元，我還捨不得吃」、「雞排30元很大塊」、「大概是15年前吧，雞排30元和飲料20元」。

另有年輕網友不可置信地說，還以為這些價格都只是傳說，曾聽家裡長輩說過，以前紅豆餅只要3元、韭菜盒只要4元，然後1元還可以買兩顆沙士糖，現在根本找不到了。