影后舒淇之前過年前飛到香港和老公馮德倫團聚，還得到老公與家人送上的紅包，近來她成為《華燈初上》的粉絲，左問林心如、又虧楊祐寧真實凶手身分，沒想到世界這麼小，昨(23日)她透露到上海隔離，竟然在房間對面發現「蘇Mama」楊謹華，身為《華燈》鐵粉的她自然又想追問兇手答案，沒想到被楊謹華打槍說：「雖然很近，我還是不會告訴妳誰是兇手」，俏皮的舒淇生氣秒回：「切八段」。

舒淇昨晚發文透露遇到不能再巧的巧合，她到上海飯店接受隔離，竟發現楊謹華是鄰居，她表示兩人真的沒事先說好，她也不記得楊謹華要到上海，打趣說：「原來緣份就是醬，雖然我沒有美麗醬，但我有美麗的蘇麻麻奬～有冰友（朋友）剛好在對面，這種有點遠但近的距離，真好」，最後不忘追問《華燈》劇情，「所以她應該不是兇手吧」。

舒淇在楊謹華臉書底下留言嗆「切八段」。（圖／翻攝自楊謹華 Cheryl臉書）

對此，楊謹華回應：「有緣到不行，放心！我還是不會告訴妳兇手是誰！拉虎油（Love You）」，並在自己臉書寫下：「沒有相約好，同一時間出發到同一地點，原本出發前有點小緊張，一看到朋友在對面，整個像小孩子一樣又跳又叫的，這感覺叫人安心，有點遠又近的距離，可愛」，也可見兩人的好交情。

舒淇發文。（圖／翻攝自SHU QI臉書）

而先前林心如生日，舒淇便發文說：「Rose麻麻生日快樂喔～祝妳第三季快點抓到兇手、洗清罪嫌，那個雖然那個潘警官很遜抓不到兇手，但我想也只能怪妳美色誘人讓他無心辦案，所以他應該也是能託付終身的人。」引來網友狂問舒淇這樣是否劇透，排除了林心如是兇手的嫌疑，而舒淇也曾發文敲碗，求第三季趕快播出，開玩笑嗆：「楊祐寧很遜，查了兩季，兇手是誰都不知道，但兒子成年以後一定會很好看，然後還好寶寶是媽媽，不然誰搶得贏她啊」。