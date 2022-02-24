由韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（23）日推出老玩家回歸活動，只要在2月15日後未登入遊戲的玩家，即日起回歸就送大量虛寶。除此之外，官方也同步釋出吳國SSR武將「呂蒙」並舉辦紀念活動，玩家可透過「呂蒙」客棧活動、劇本任務等活動獲得大量寶玉、威光強化石、升級石選擇券等稀有獎勵，邀請玩家重返戰場，稱霸天下！

慶賀入圍遊戲動漫大賞 老玩家回歸簽到領豪禮！

為慶祝《三國BLADE：再戰》入圍遊戲動漫大賞與感謝台灣玩家們的肯定與支持，官方準備大量好康福利，召集所有新舊玩家一起共襄盛舉，盡情享受三國世界！

老玩家回歸限定登入禮

老玩家即日起登入且累積指定簽到次數，即可獲得「SSR登庸令牌選擇券*180」、「寶玉*1800」、「霸王鑄幣*2000」、「指定國家武將抽取票」、「武將抽取票」、「頂級兵書」、「高級秘術書」、「威光強化石」、「升級石選擇券」、「召喚守護神牌」及大量金幣、掃蕩券等稀有虛寶獎勵。

「和平之歌」任務活動

自2月25日至3月9日，只要完成每日活動即可獲得「SSR武將登庸令牌*180」、「傳令補充藥水」、「兵書」、「秘術書」、「升級石選擇券」及「寶玉」等武將晉升道具，讓玩家們提升武將戰力！。

好康活動獎不完

每天中午12點及晚上8點都會定時發送「寶玉」、「兵書」、「傳令補充藥水」與「武將升級石」等實用虛寶，並開啟24小時HOT TIME加倍活動，還有大量活動也將送出豐富獎勵，與所有玩家們歡喜迎新春。

全新吳國SSR武將「呂蒙」登場

本次更新釋出與「周瑜」、「魯肅」、「陸遜」齊名的吳國四大都督之一「呂蒙」，其中最知名的戰績莫過於擊敗蜀國名將「關羽」、奪取荊州。作為一位智勇雙全的將才，「呂蒙」的獨特技能「引誘之技」在戰場上可發揮極大影響力，除了可挑釁敵人之外，還能大幅減少我軍傷害並恢復生命力，另一技能「陣型崩塌」則能給予攻擊範圍內的敵軍暈眩效果，而被動技能在特定條件下，能獲得無敵效果！

虎威將軍「呂蒙」技能展示

而「呂蒙」如果與孫權、關羽、周瑜等武將同時出戰，可獲得增加所有傷害、提升暴擊機率、增加魔法傷害等增益效果，若再搭配「狗」的守護神套裝4件組，並使用獨特技能「引誘之技」，還能額外獲得200%攻擊係數增益效果！玩家可以在「客棧」以體驗武將的方式，更進一步了解武將背後故事，感受「呂蒙」的戰場影響力！

虎威將軍「呂蒙」客棧活動即刻開啟

更多關於《三國BLADE：再戰》的更新細節與活動訊息將陸續於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！