車子儀表板上除了有時速表、油表等圖示外，也有不少警示燈號。一名男網友表示，儀表板中的時速表下方，突然亮起一杯熱咖啡的圖示，令他百思不得其解，將其拍下PO上網後，有老司機曝解答，「是提醒駕駛開車開太久，該休息了」。

原PO昨（23）日於臉書社團《爆廢公社》指出，開車出門，行進間突然發現儀表板上方的時速表，亮出一個熱咖啡杯圖示，他趕緊將車停靠在路邊，由於過去該警示燈從未亮過，令他一頭霧水「有誰可以解答咖啡杯的意思？」

疑問曝光後，不少網友歪樓回應，「車子他想要喝咖啡啦」、「可以憑此圖到7-11換大冰美」、「要你喝熱咖啡，不可以喝冰咖啡」、「附近有賣咖啡就會亮？提醒你再忙也要喝杯咖啡」、「依據圖片顯示，叫你買熱拿鐵」、「這是哪一家的車子還附咖啡機？這麼好喔」。

留言中也有知情的老司機解答，熱咖啡杯並非車子出現故障，而是提醒駕駛，開車的時間太長了，應該要停車休息，由於長時間開車不僅人會疲勞駕駛，車也會因發動機一直處於高速運轉狀態，導致水溫沒時間降低，車的狀況也會變得比較差，「是很貼心的功能」，而熱咖啡杯圖示通常只要在車熄火休息後，就會消失了。