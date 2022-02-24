涉弊案獲交保首公開露面 林姿妙上午10：30將對外談話 09:382022/02/24 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣長林姿妙昨獲80萬元交保，今天她將出席「向縣民朋友報告記者會」對外說明。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】涉弊案獲交保首公開露面 林姿妙將對外談話 訂閱影音： 中時新聞網 檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案，昨林姿妙及其女兒林羿伶、農業處長康立和遭檢方依貪汙治罪條例的圖利罪嫌聲請羈押禁見，法院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和無保請回，林姿妙另涉財產來源不明罪嫌，檢廉偵辦此案，在政壇引起巨大風暴。 宜蘭縣政府在今天（24日）上午9時許發布新聞採訪通知，林姿妙將在上午10時30分出席「向縣民朋友報告記者會」，將是她在獲交保後首次公開露面與談話。 林姿妙遭聲押禁見 謝立功呼籲司法中立不要受政治干涉 林姿妙官邸再被搜索 國民黨轟不應讓司法淪為選舉工具 #林姿妙 #涉弊案 #交保 #檢廉 #宜蘭縣長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 缺席會議 傳林姿妙官邸再遭搜索 縣府祕書長回應了 10:192022/02/22 政治 聲押林姿妙遭打回票 法院認無羈押必要 16:222022/02/23 社會 林姿妙捲弊案 陳歐珀：讓宜蘭人擔心也傷心 14:192022/02/23 政治 林姿妙遭聲押禁見 網友5字戰翻 09:172022/02/23 政治 林姿妙涉貪80萬交保 女兒及農業處長請回 12:132022/02/23 社會 檢廉查弊案 宜蘭縣政府祕書長遭約談 16:562022/02/22 政治 新北警護國土有功 四連莊獲農委會頒「坡地金育獎」 10:362022/02/23 社會 林姿妙再遭搜索 蔣萬安：若參雜其他考量「不接受」 12:242022/02/23 政治 毒販擁槍自重還是栽了 內湖警查獲3把槍大批毒品 11:092022/02/19 社會 林姿妙捲弊案 陳歐珀：宜蘭人都知道此案與民進黨無關 15:282022/02/23 政治 護土有功 新北警連續四年獲「坡地金育獎」 11:272022/02/23 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。