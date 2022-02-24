【LIVE直播】涉弊案獲交保首公開露面 林姿妙將對外談話

檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案，昨林姿妙及其女兒林羿伶、農業處長康立和遭檢方依貪汙治罪條例的圖利罪嫌聲請羈押禁見，法院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和無保請回，林姿妙另涉財產來源不明罪嫌，檢廉偵辦此案，在政壇引起巨大風暴。

宜蘭縣政府在今天（24日）上午9時許發布新聞採訪通知，林姿妙將在上午10時30分出席「向縣民朋友報告記者會」，將是她在獲交保後首次公開露面與談話。