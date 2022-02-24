我國旅日棒球好手陽岱鋼去年宣布離開巨人，但後續要去哪裡成了大家議論的話題，有傳聞他將轉投日職其他球隊，或往美國發展，而今天終於出現解答，美國獨立聯盟新球隊湖國碼頭犬隊(Lake Country Dockhounds)在官網宣布陽岱鋼正式加盟！

湖國碼頭犬隊在官網發出聲明表示：「我真的很開心我們簽下了陽岱鋼，一個在日職有16年經驗的人，對我們及美國獨立聯盟來說，都是很特別的經驗。」看出球隊相當期待且歡迎陽岱鋼的到來，希望借重陽岱鋼過去的旅日經驗來幫助球隊。

對此陽岱鋼也透過經紀公司發表感想：「覺得自己很幸運，目前為止都走在自己生涯規劃中。離開熟悉環境，見識陌生體系。一直在嘗試大膽決定，相信這樣的旅程對往後計畫都會是良好的，未來每一天我都充滿期待。」

陽岱鋼今年35歲，2007年到2016年效力日本職棒火腿隊，其中繳出不錯成績，2017年轉戰巨人隊，但表現不如以往，去年球季僅為球隊一軍出賽7場，打擊率是低迷的.143，剩下的時間都在二軍調整，共出賽56場，有6轟、22分打點，而季後他選擇離開巨人，如今前往美國也算暫時告別日職生涯！