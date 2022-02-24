因氣候因素蔬菜與魚產的產量減少，價格略有調漲，經發局調查零售市場各類生鮮農產品營業現況。（台中市政府提供）

近日寒流一波波來襲影響農產品的產量。中市經發局24日指出，經調查發現部分蔬菜如茼蒿、高麗菜等，因天冷生長慢、需求多，價格每斤漲約5至10元；魚類方面，攤商反映近期漁船出航捕魚較少、魚獲量少價格略漲，尤其海魚為甚，漲幅約在10％以內；水果、畜禽類方面則未受影響，價格持平。

經發局長張峯源說，市長盧秀燕責成經發局積極調查零售市場各類生鮮農產品營業現況，經訪查物價發現，近期因氣候因素，蔬菜與魚產產量減少，價格略有調漲；水果、畜禽類價格無明顯受寒害影響，考量目前仍屬正常市場機制運作且為合理調漲，市府尊重市場機制及消費者選擇，但將持續監控物價，杜絕不當哄抬，維護消費者權益。

經發局表示，市府去年12月29日啟動跨機關物價監控小組，監控台中市蔬果魚肉蛋、夜市小吃、賣場民生物資等，希望遏止「不法囤積」、「人為操縱」、「聯合壟斷」或「哄抬價格」違法行為。

經發局指出，農產品價格易受天候與供給影響，農產品批發價也直接決定下游零售市場的訂價，近期寒流導致部分農產品供給減少、價格上揚，有些零售攤商會隨批發價格波動同步調漲，但仍有攤商自行吸收漲價差額，尚無反映於售價，後續是否調漲仍需視批發價格漲跌再行決定。

經發局強調，消費者如發現商家有囤貨或哄抬物價現象，可反映至相關單位或台中市1999或法務部調查局聯合哄抬物價24小時通報專線0800-007-007，共同把關消費權益。