奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)生下第一胎！她在2019年與畫廊藝術總監庫奇馬洛尼(Cooke Maroney)結為夫妻，從結婚到懷孕都相當低調，去年底她出席新片首映會，眾人終於正式見證她的母性光輝與圓滾滾的孕肚，如今外媒證實她已在洛杉磯生下孩子，至於確切的生產日期與孩子的性別，小珍妮佛夫妻則是小寶貝隱私守口如瓶。

今年31歲的珍妮佛勞倫斯，不但演技早早受到肯定，是奧斯卡歷史上第二年輕的影后，更在2019年2月閃婚大自己6歲的畫廊藝術總監庫克馬隆尼(Cooke Maroney)，比較起她在螢光幕前的大方直率，在感情生活上，小珍妮佛顯得相對低調，相當保護私生活，去年受外媒訪時表示「對於生孩子的事，會盡力去保護寶寶的隱私。」，而這份努力有了代價，她成了愛情事業兩得意的人生勝利組。

婚後小珍妮佛大幅減少工作，享受著家庭生活，去年9月她被拍到大腹便便上街，很快便宣布懷孕喜訊，同年底她挺著大肚出席《千萬別抬頭》首映會，看孕肚大小明顯已經是孕後期，直到美國時間2月23日，《TMZ》根據公開紀錄揭露，珍妮佛勞倫斯近日已生產當媽，與老公馬隆尼迎接第一個愛的結晶到來，不過確切是哪一天生產以及小孩的性別，目前仍是未知。

據悉，珍妮佛勞倫斯是在去年夏天在紐約被拍到生活照，當時因她的身形與穿著打扮，被懷疑已懷孕，之後孕事才得到證實，但自此小珍妮佛就鮮少現身，直到12月份聖誕節時期才進入眾人目光，但當時似乎還完全沒到要生產的時候，不過有消息指出她在今年一月份舉行了baby shower，如今孩子平安出生，至於進一步的消息，媒體多次致電小珍妮佛的代理人跟她老公馬隆尼，但雙方皆未回應。