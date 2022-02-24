台灣少子化已經成為國安問題，國民黨立委陳以信指出，台南市政府提供的生育津貼，是六都中最低，導致台南成為六都中少子女化問題最嚴重的，呼籲台南市長黃偉哲不能吝嗇，至少加倍到2萬元。

陳以信今（24）日在臉書表示，台南房價近年漲得很兇，是六都第一名，且台南社會住宅近年蓋得很少，是六都最後一名，台南年輕人買不起房子的結果，就是不敢結婚不敢生小孩，如將六都數據相互比較，很清楚呈現這事實。

根據內政部戶政司的資料，陳以信指出，台南年輕人結婚比例一直都很低，去年粗結婚率4.78%是六都倒數第二名，只比台北市好一點，顯示台南年輕人普遍不敢結婚，如比較六都新生兒出生人數，去年台南新生兒出生9634名，幾乎都不到其他五都的一半，再換算六都人口比例，台南的粗出生率只有5.16%，更是六都最後一名，代表台南年輕人就算肯結婚也更不敢生小孩。

陳以信續指，尤其台南市政府提供的生育津貼，六都之中最低者，如以第一胎生育津貼來看，桃園是3萬元；台北、新北與高雄是2萬元；台中今年起提高到2萬元，但台南今年才從6千元加到1萬元。對此，陳以信認為，黃偉哲對生育津貼至少應加倍到2萬元，甚至追上桃園的3萬元，盡快挽回台南少子女化危機才是。