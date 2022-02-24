臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

宜蘭縣縣長林姿妙等官員持續遭調查涉弊一案，23日凌晨被檢方依貪污治罪條例聲請羈押禁見，最後法院裁定80萬元交保。前民進黨立委郭正亮認為，目前此事看來初步的政治效果有達成，但廉政署介入調查這件案子很詭異。此事引發網路熱議，有網友直言「把300萬的現金丟在高鐵上，結果勒？這就是台灣的司法」。

郭正亮23日在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉中表示，林姿妙事件整個犯罪流程不清楚，這也是林和國民黨的律師不方便講太多的原因，因為還在攻防當中，林交保金額最低，不一定會有事，且凸顯的部分只有土地增值稅未課，但也沒也解釋細節，但無論如何一定會讓林留下負面印象。

郭正亮認為，應該要求宜檢公布起訴書、證物和犯罪流程、「不然沒辦法理解這種事」，而且又是廉政署去查，這滿詭異的。郭也直言，林姿妙事件「初步的政治效果有達成」。

林姿妙事件引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「把300萬的現金丟在高鐵上，結果勒？這就是台灣的司法」、「憨縣長，換顏色包準妳沒事，這樣還不懂？」「因為看到宜蘭縣被國民黨奪去！心不甘情不願」、「有塔綠班會做事，科科。厲害了我的黨」。