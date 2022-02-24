228連假南北車流將匯聚中部地區，大雅分局規劃出動150名警力執行交通疏導勤務。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

228和平紀念日3天連續假期將至，今天北部返鄉旅客陸續出發南下，國道及台中市重要道路車流勢必湧現。而假期最後一日將出現北返車潮，大雅分局針對轄內重點時段及路段，規劃出動150名警力執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，請駕駛人配合員警及義交指揮疏導。

大雅分局表示，國道4號潭子交流道通車後，民眾可透過豐原及潭子連絡道，銜接台74線快速道路，可節省20分鐘車程。此外，連假期間外出旅遊，務必做好車況檢查，事先規劃妥善之行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間。

大雅分局提醒，酒駕新法已於111年1月30日生效，包括酒駕未肇事者刑責由2年提高為3年，增訂得併科罰金30萬；10年內2度酒駕累犯，除吊銷駕駛執照，主管機關得公布累犯者姓名、照片及違法事實，呼籲駕駛朋友「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖，警方將加強取締酒後駕車、闖紅燈及嚴重超速。