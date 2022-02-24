消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數大減13.1%；前一周為下滑5.4%。

2.美國總統拜登周三宣布制裁俄羅斯天然氣輸送管道「北溪2號」的營造公司和相關人員。拜登表示，制裁北溪2號有助於國際轉向其他能源供應商。北溪2號天然氣管道由俄羅斯與德國企業共同投資興建，雖然已經完成建造工程，但尚未正式啟用。

3.市場觀望俄烏局勢發展，周三ICE美元指數尾盤幾近持平。烏克蘭危機惡化讓聯準會不致於在3月首度升息就升息2碼（50基點）的預期亦使美元承壓。紐西蘭央行升息1碼，紐元兌美元上揚0.71%。俄羅斯盧布兌美元再跌逾3%，並跌破81兌一美元大關，創下近兩年來新低。

4.美國政府擬再進一步釋出戰略儲油，以及市場觀望西方國家對俄羅斯的制裁措施，周三油價變動不大，紐約期油收漲19美分或0.2%，為每桶92.1美元。倫敦布蘭特期油收平，為每桶96.84美元。摩根大通預期，如果俄烏局勢進一步惡化，但另一方面美國與伊朗恢復核協議，布蘭特油價可能在第二季升至110美元。

5.烏克蘭危機帶動避險需求，周三紐約期金收漲3美元或0.2%，為每盎司1910.4美元，創下13個月新高。主要生產國俄羅斯的供應恐受打擊，鈀金大漲4.5%，報每盎司2451.87美元，創下近半年新高。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，鉑族金屬可能出現「巨大漲勢」，鈀金有望觸及去年創下的每盎司逾3000美元歷史高點。其他貴金屬方面，銀價漲1.6%，報每盎司24.47美元。鉑金漲1.1%，為每盎司1087.20美元。

6.高盛大宗商品研究部門主管Jeffrey Currie表示，大宗商品可能將迎來「極速飆漲」（super spike）時期，各項條件已經具備。他表示這是「舊經濟的復仇」，且不只是原油，黃金和鋁也將搭上這一波升勢。今年以來，金價上漲6%，漲破每盎司1900美元；鋁價較去年同期上漲16%。