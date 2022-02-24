隨著「小皇帝」詹姆斯在今年克里夫蘭全明星賽表現優異，讓他重返家鄉打到退役的呼聲越來越高，但根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日爆料，「我不認為會看到詹姆斯離開湖人回到騎士的場面，他在可預見的未來仍是湖人一員！」

「詹姆斯是否會用一天合約方式跟騎士簽約宣告退休，那當然有可能，」查拉尼亞表示，「但到目前為止，從我收到所有訊息來看，他仍計畫繼續當個湖人球員，儘管當前他的內心必定有些沮喪，因為他跟安東尼戴維斯要替本季扛下重責。」

「因為湖人這個賽季的進展，並不符合他們兩人的預期，球隊的陣容也不像他們所想像的完整，所以你現在看到的就是結果，」查拉尼亞表示，「當結果不如預期，可是爭冠想法仍在，每個人都會承擔指責，現在湖人每個球員都在這樣做。」

不過查拉尼亞的《The Athletic》同事歐拉姆也在同時爆料，強調詹姆斯與他的王牌經紀人瑞奇保羅始終控制著湖人，甚至詹皇的影響力超過當年「小飛俠」布萊恩，加上瑞奇保羅最近跟湖人總管佩林卡之間關係陷入緊張，也讓當前湖人內部煙硝瀰漫。