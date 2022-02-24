雖然老化是心血管疾病危險因子之一，但不代表年輕族群就沒有罹患心血管疾病的危機，尤其高血壓、高血糖及高血脂等三高更是直搗心血管的殺手。目前正逢季節交替，乍暖還寒，空曠地區日夜溫差大，高風險民眾需特別注意三高控制、健康飲食、規律用藥、保暖措施及戒菸。此外，營養師也提醒，養護心血管必須攝取足夠營養素，但國人普遍缺乏3大類重點營養，值得注意。

●預防心肌梗塞 不可或缺3大營養素

好食課營養師林世航指出，心血管保健除了避免過量飲食，如別吃進太多膽固醇、飽和脂肪酸之外，也要注意有些營養素吃太少，更會大增心血管疾病風險。

(資料來源/好食課營養師林世航 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●「同半胱胺酸」常被忽略 過高恐增冠心病和腦梗塞的風險

林世航營養師強調，除了血脂、膽固醇之外，心腦血管疾病還有個高風險因子，就是血液中有過高的同半胱胺酸（homocysteine），導致高同半胱胺酸血症，原因多半與過半國人對葉酸、維生素B6與B12的攝取不足有關。

同半胱胺酸是身體的代謝產物，會增加心腦血管疾病風險。林世航營養師指出，過去很多文獻都顯示：同半胱胺酸會造成血管上皮細胞的功能失調與受損，與促進血栓形成相關、增加自由基與促進脂肪氧化、誘發血管平滑肌細胞增生和單核球的趨化作用而發炎。

葉酸的來源主要在豆類、深綠色蔬菜和肝臟，一盤菠菜可以滿足建議量的50%。營養師建議，日常在飲食中需要攝取足量全穀類、深綠色蔬菜，才可以降低同半胱胺酸的濃度。

但要注意的是，葉酸是水溶性營養素，容易隨烹調而流失，因此要儘量簡化烹調方式並減少烹調時間。此外，酒精也會減低人體對葉酸的吸收，日常避免飲酒為宜。