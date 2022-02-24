為了防疫，目前搭乘雙鐵都禁止飲食。一名女網友分享日前搭自強號，一對祖孫坐在她隔壁，小朋友突然喊餓哭鬧，阿嬤怎麼哄都沒用，只好拿出一包小餅乾餵食安撫，結果列車長看到了提醒說「你知道車上不能飲食嗎？」阿嬤連忙道歉解釋，本以為事情會就此平息，但列車長竟指著幼童說「他是人吧 ？是人就要遵守！」讓人聽了大傻眼。

一名女網友日前在臉書社團《爆怨2公社》上發文說，搭乘台鐵420次自強號花蓮往台東的方向，當時她的隔壁坐著一對祖孫，小朋友的年紀很小、大約才2歲而已，一路上都乖乖戴著口罩不吵鬧；直到一個小時後，小朋友因為肚子餓而開始吵鬧，起初阿嬤口頭安撫小朋友說「乖！快到家了，等等回家吃」，結果小朋友卻開始哭泣，無奈之下，阿嬤從手提袋中掏出小餅乾餵食小朋友，試圖先安撫孩子的情緒。

女網友表示，雖然規定車上不能飲食，但小朋友哪懂這些道理，餓了就會哭鬧，而她也裝做沒看到，想說先讓對方把孩子安撫好，沒想到列車長卻在此時出現，只見對方走到祖孫身邊，用很不客氣的語氣說「你知道車上不能飲食嗎？」而阿嬤則是連忙道歉，並將餅乾收起來，並試圖解釋是因為孩子餓了。

女網友指出，本以為事情會這樣結束，沒想到列車長竟指著小朋友說「他是人吧 ？是人就要遵守！」讓原PO聽了傻眼，因為這句話實在很失禮，也很傷人，而阿嬤聽了忍不住回擊說「廣播有說，特殊情況可脫口罩吃一下！」結果姿態擺超高的列車長竟然回說「特殊狀況下需飲食，必須先跟列車長說。」

女網友透露，那位列車長在離開車廂前無情地說「如果我通融，那就會對其他乘客無法交代。」其實整件事情列車長也沒錯，他只是按照規定來要求乘客確實遵守，但用詞實在不用這樣不客氣，且對方道歉後，態度也沒必要這麼咄咄逼人；當然也可能有人說，違反規定若不慎傳播疫情，恐會害到別人，她能理解阿嬤的為難，但也無法在當下替其挺身而出，只能希望疫情早日退散，讓大家都可以回到正常的生活。

貼文引起網友熱議，多數人認為列車長出言提醒祖孫車上禁飲食沒錯，但語氣不用這麼失禮，「那句話真的很靠北！每個人都該遵守相關規定沒錯，問題2歲的小朋友是懂什麼，阿嬤也努力安撫也一直道歉」、「列車長沒錯，但說話真的太不懂得尊重別人了」、「那句話真的讓人聽了很不舒服，好好講就好了，有必要這麼嗎？」