陳耀忠2017年以原民台《’aledet美味阿樂樂滋》榮獲第52屆電視金鐘獎「人文紀實節目主持人獎」，他也在花蓮經營餐廳，被蔡英文總統譽為「阿美族廚神」，未料卻向女兒朋友伸狼爪，事後和解不成，遭法院依強制猥褻罪判處有期徒刑一年。對此他本人透過餐廳臉書PO聲明致歉。

陳耀忠今（24日）凌晨在餐廳的官方臉書留言區貼聲明書，坦承犯下性猥褻案，「109年9月22日凌晨，酒醉性猥褻初次來到我家的客人，犯下這樣不容天理的過錯，對於受害者，致上十二萬分的歉意。」除了向被害者道歉，陳耀忠也向年長的母親、年幼的孩子、親朋好友及社會大眾認錯，願意接受法律的制裁。

根據花蓮地方法院判決書指出，陳耀忠2020年9月22日凌晨邀請A女到花蓮住處飲酒，酒喝完後便開車出門購買，A女擔憂陳耀忠酒駕危險便陪同，開到海邊後，陳耀忠以看海的名義，不顧A女婉拒強吻嘴巴、胸部及撫摸生殖器得逞，A女掙扎後回車上，陳耀忠竟繼續違反A女的意願，繼續強吻A女嘴巴、胸部。

A女憤而提出告訴，法院審理期間，陳耀忠4度坦承認罪，希望能跟被害人和解但都遭拒絕，花蓮地方法院日前判決陳耀忠因觸犯強制猥褻罪，依法判處有期徒刑一年。

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