台股千金之一力旺(3529)去年每股賺14.78元，創下歷史新高，展望2022年，營收可望持續呈現堆疊式成長，法人樂觀預估，今年每股獲利有機會上看2個股本。

力旺2021年度共完成614案Tape out(將layout好的IC案子，送至晶圓廠做成晶片)，全年營收來到23.64億元、年增長33%，其中，授權金(Licensin)與權利金(Royalty)，分別年增43.4%、29.1%，毛利率100%，營益率53.7%，全年每股獲利14.78元，營收、獲利同創歷史新高。

展望2022年，力旺應用在12吋晶圓的NeoFuse仍是貢獻營收獲利的主力產品，而PUF為基礎的Security IP則是力旺今年大力推廣的產品線。力旺也看好2022年及未來數年，營收仍能保持成長，由於力旺屬Soft IP，營收為長期的堆疊式成長，2021年四大技術IP的授權金皆有成長，預計可望帶動今明年權利金的成長，法人就樂觀預估，力旺今年每股獲利有機會上看2個股本。

5G將帶動IoT(物聯網)大行其道，資安在AI、DPU、FPGA、雲端運算、車載 晶片等領域是非常重要的。力旺也與子公司熵碼科技，採用ARMv9機密運算IP，在英特爾的先進製程節點提供一次性可編程記憶體OTP(NeoFuse)，建構數個基本的安全功能，提供了一個高度安全的新架構。

另外，台積電(2330)、聯電(2303)等主要晶圓代工廠今年亦有調漲代工費用，對權利金的收益亦是水漲船高。

力旺董事會也通過，擬配發現金股利14元。