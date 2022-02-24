今年以來美國股市面臨高檔修正，尤其以科技族群表現最弱勢，部分軟體股跌幅甚至高達雙位數以上。瀚亞投資認為，在美國企業獲利持續看增支撐下，具備中長線投資契機，尤其看好「元宇宙、自駕車」雙核心，投資人可趁此波跌勢，分批加碼低接。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，從美國財報周已公布的公司狀況來看，高達7成以上獲利數字優於預期，更有超過5成的企業，表現顯著優於預期，尤其以科技產業超出預期的比例最高，看好在雲端科技需求高速成長下，相關類股未來還有成長空間。

就目前的科技發展環境，林元平點名「元宇宙、自駕車」將是引領全球科技產業發展的下個核心趨勢，看好相關概念有機會像前兩次科技革命，締造出5~10年的長線多頭行情。

林元平分析，元宇宙投資可分成三大重點，分別為基礎建設、平台及內容，和金流支付。要落實元宇宙概念，基礎建設必不可少，需有足夠的硬體設備和數位環境，才能創造完善的元宇宙體驗，因此像是高速運算、5G、雲端伺服器，以及電子設備等，將首先受惠元宇宙題材。在元宇宙架構下，平台及內容才是吸引人持續使用的主因，人們會透過影音平台、社群網站，或者穿戴裝置等媒介，來體驗遊戲、影音，和各項軟體，運用層面相當多元。最後則是金流支付，元宇宙帶來的商機龐大，無論是創造新需求或者結合現行支付系統，未來消費潛力皆龐大。

而在自駕車部分，林元平提到，無人駕駛是現階段對汽車的最終目標，在此之前，可先關注電動車及車用電子的發展。在電動車這塊，隨著全球ESG趨勢當道，電動車取代燃油車指日可待，硬體上如電池、引擎、車體設計改變，新需求應運而生，也造就投資機會。至於車用電子部分，由於物聯網、倒車顯影、自駕偵測系統等運用發展成熟，單一車輛內建電子設備金額大幅攀升，值得投資人留意。同時，現行自駕車系統要做到完善還有想像空間，未來發展可期。