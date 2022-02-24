國立中正大學劉姓女大生失蹤14年，檢警懷疑其男友阮哲夫涉重嫌，追查後又發現阮男的郭姓祖母也離奇失蹤，且在阮男住處找到郭的假牙、證件等，檢察官去年9月依殺害直系血親尊親屬罪起訴阮男並求處死刑，但阮男律師強調其住處無血跡等反應，台中地院認為罪證不足，殺人部分判他無罪，另盜領祖母存款部分判刑3年半。

36歲阮哲夫疑因貪圖祖母財產，2015年4月間趁祖母到醫院就診後返家的機會，殺害祖母並棄屍他處，事後還偽造「阿嬤在休養，不宜打擾」或「阿嬤跟慈濟師姐外出遊玩」等說詞掩飾犯行，但其實，阮男殺害祖母後接連盜領祖母存款共312萬，並要求母親假冒祖母身分、詐領130萬元保險金。

檢警今年5月間搜索阮男住處，在天花板尋獲期祖母的身分證、銀行存摺等物品，並在其祖父的骨灰罈內找到阮男祖母的可拆式假牙。檢方去年9月起訴阮男，並依偽造文書等罪起訴阮母、保險業務員。

台中地院上月14日召開辯論庭，阮男的妹妹以視訊方式跨海作證，她表示，哥哥畢業後把行李寄回家中，協助整理時發現行李內的一個袋子中裝有10幾顆牙齒，因擔任過牙醫助理，可辨識出那些牙齒應是人類的；她也曾看過哥哥帶劉女回家，但兩人看起來沒有很親密。

阮男否認殺害祖母，他對這些指證辯稱，奶奶在醫院時另外又做了假牙、妹妹才會在家中發現假牙，此外，妹妹在行李中看到的牙齒是他的智齒，且只有4顆、非10多顆。阮男律師則說，目前的證據都無法證明阮男殺害祖母，且阮男住處也無血跡反應。