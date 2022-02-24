高市警局成功路的停車場右側為高階警官停車使用，有設置遮雨棚遮風擋雨。（石秀華攝）

後勤科的停車位（第3格）就設在局長室停車位的旁邊。（石秀華攝）

市警局成功路的停車場每天有不少空的停車位，傳出管理不當，後勤科卻延宕公平的抽籤方案。（石秀華攝）

婦幼隊的巡邏車也停放在可遮風擋雨的高階警官停車場內，但保大巡邏車卻停在路邊的停車格。（石秀華攝）

高雄市警局公用停車場停車位爆特權爭議，傳出業管單位的後勤科自肥，任意讓司機私家車都可停入，加上停車場每日無人停的空車位多達2、30格，管理不當，讓不少每月得花2000多元至他處租停車位的警局官警抱怨連連，雖後勤科去年12月間「被迫」調查有停車需求的人，但至今2個月，仍未見問題解決，內勤官警暗酸「停車位的小事都管不好，真的好棒棒」。

高雄市警局位於成功路和中正路周圍共有約4處警局自有的停車場，其中位於成功路的2處停車場，近年整地後才收回，卻爆發車位喬不攏情勢！

據了解，成功路2處停車場，右側為警察局局長室、副局長室、主秘以及警政監等高階警官的停車位，因屬於「最高級長官的車位」因此有遮雨棚架，左側停車場則有約60多格，分屬於警局各科室使用。

但業管停車場的後勤科在停車場車位的管理卻傳出不當情事，不僅讓本身有車位的婦幼隊的巡邏車「進駐」右側「高級長官」停放的停車場，婦幼隊自己車位變成可停私家車的情況，讓停在中正四路加油站後方無遮雨棚的停車場

、每日都得風吹日曬雨淋的科室主管眼裡不是滋味。

此外，左側的停車場每天都有至少2、30隔空車位無人停車，也傳出有不少取得停車位資格的官警，因平日騎車未用到車位，反而變成「私相授受」做人情私下轉給其他人使用的狀況。

由於警局周圍車位難求，不少官警每月得花費2000多元承租他處停車位，雖內勤官警屢次向後勤科反映盼停車位管理能有公平及功用性，將空車位以抽籤方式管理，後勤科去年12月底被動式調查後，至今仍無下文，令基層狠酸「後勤科辦事效率可見一斑」。後勤科則表示，因相關主管在開會中，查清後將回覆。