布魯樂谷開業時吸引許多遊客。（圖／報系資料照）

水上樂園布魯樂谷是不少人心中的重要回憶，但僅短短營業10年就宣告停業，現址已變成凱旋夜市與一德勞工夜市，專家認為，營業天數不如預期及腹地過小是無法持續經營的原因。此外，布魯樂谷的地主是台糖，已持有超過50年，短期內並沒有其他土地利用計畫。

布魯樂谷位在高雄前鎮區，是南台灣第一座水上樂園，剛開幕時曾吸引不少人潮，前三年甚至創下單月10萬人次的入場紀錄，可惜後期受到景氣影響，民眾遊玩意願降低，最終仍不敵虧損於2010年結束營業。

ETtoday報導，高雄市房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪表示，高雄雖然天氣炎熱，但實際上秋冬還是會冷，因此布魯樂谷實際上能營業的時間不如外界想像多，且園區腹地不大，無法擴充設施吸引遊客，是最終黯然收攤的2個主要原因。

目前布魯樂谷現址為凱旋夜市及一德勞工夜市，地主為台糖。對於後續使用規劃，台糖則表示，目前已租給夜市經營，短期內不會有其他計畫。

此外，布魯樂谷隔壁原先是金銀島購物中心，該區域3.3公頃的地主也是台糖，未來約有1.6公頃土地會與建商合作推出住宅大樓產品，另一半的土地則暫時不會開發。