撞擊畫面曝！未等燈號顯示即左轉 汽車過彎直衝計程車「車頭全爛」 10:362022/02/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 46歲簡姓男子今（24日）清晨5時許，駕車行經新北市汐止區大同路一段與新台五路口，簡男未等左轉號誌燈號直接左轉，與60歲王姓男子駕駛的計程車擦撞。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 46歲簡姓男子今（24日）清晨5時許，駕車行經新北市汐止區大同路一段與新台五路口，簡男未等左轉號誌燈號直接左轉，與60歲王姓男子駕駛的計程車擦撞。（翻攝） 46歲簡姓男子今（24日）清晨5時許，駕車行經新北市汐止區大同路一段與新台五路口，簡男未等左轉號誌燈號直接左轉，與60歲王姓男子駕駛的計程車擦撞。（翻攝） 撞擊畫面曝！未等燈號顯示即左轉 汽車過彎直撞計程車「車頭全爛」 訂閱影音： 中時新聞網 46歲簡姓男子今（24日）清晨5時許，駕車行經新北市汐止區大同路一段與新台五路口，簡男未等左轉號誌燈號直接左轉，與60歲王姓男子駕駛的計程車擦撞，所幸王男僅輕微身體不適，送醫後無礙，詳細車禍原因待進一步釐清。 據悉，簡男駕車沿大同路一段往台北方向行駛，至汐止區大同路一段與新台五路口時，未待左轉燈號誌顯示即左轉，與直行的計程車擦撞，簡男的汽車車頭嚴重凹陷變形。警方獲報到場，簡、王兩人酒測值為零，王男送醫後無礙，詳細車禍原因待進一步釐清。 國10小客車自撞車頭全毀 駕駛右腳變形急送醫 日本諾貝爾獎得主本庶佑車禍 駕車撞巴士輕傷送醫 #車禍 #左轉 #計程車 #汐止 #路口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低溫來襲又下雨 金門2車相撞1人受傷急送醫 17:212022/02/20 社會 小貨車與混凝土預拌車路口互撞 1人骨折送醫 11:522022/02/18 社會 半數計程車沒保乘客險 張廖萬堅將提案修《公路法》 10:132022/02/23 政治 松山機場二航廈工安意外！工人自高處墜樓管道間 命危送醫 10:312022/02/19 社會 苗可麗搭小黃開窗防疫 遭司機「趕下車」結局大反轉 22:462022/02/23 娛樂 酒後找代駕 平安送到家！台東縣4家計程車行提供代駕服務 16:592022/02/23 社會 北市信義區驚傳女子墜樓 當場失去生命跡象送醫 13:362022/02/22 社會 確診者搭飛機跑去台東 桂田飯店、天野餐廳今緊急停業 03:482022/02/17 生活 小黃載客繞路被抓包起口角 警用這招止紛爭 15:442022/02/22 社會 9歲女童趕作業「視力衰退」 母斥：妳裝的！7天後急送醫 08:062022/02/19 生活 女星搭小黃司機邊開邊打手遊20分鐘 報案遭警嗆「講話不要這麼尖銳」 09:322022/02/19 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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