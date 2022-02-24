46歲簡姓男子今（24日）清晨5時許，駕車行經新北市汐止區大同路一段與新台五路口，簡男未等左轉號誌燈號直接左轉，與60歲王姓男子駕駛的計程車擦撞。（翻攝）

46歲簡姓男子今（24日）清晨5時許，駕車行經新北市汐止區大同路一段與新台五路口，簡男未等左轉號誌燈號直接左轉，與60歲王姓男子駕駛的計程車擦撞。（翻攝）

撞擊畫面曝！未等燈號顯示即左轉 汽車過彎直撞計程車「車頭全爛」

46歲簡姓男子今（24日）清晨5時許，駕車行經新北市汐止區大同路一段與新台五路口，簡男未等左轉號誌燈號直接左轉，與60歲王姓男子駕駛的計程車擦撞，所幸王男僅輕微身體不適，送醫後無礙，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，簡男駕車沿大同路一段往台北方向行駛，至汐止區大同路一段與新台五路口時，未待左轉燈號誌顯示即左轉，與直行的計程車擦撞，簡男的汽車車頭嚴重凹陷變形。警方獲報到場，簡、王兩人酒測值為零，王男送醫後無礙，詳細車禍原因待進一步釐清。