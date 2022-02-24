就算經過全明星周末的短暫休兵期，拓荒者下半季首先迎來的仍是主力受傷缺陣噩耗！拓荒者官方24日自行宣布，先發中鋒紐基奇將因左腳足底肌膜炎，預計4周之後重新評估傷情，代表他可能不只需要休兵4周，甚至有機會例行賽提前報銷好好養傷再說。

拓荒者本季傷兵問題嚴重，當家球星利拉德1月中旬進行腹部手術，當時評估至少休兵6周，可是利拉德自己正在考慮本季不再上場，表現漸入佳境的22歲小前鋒利特爾也因左肩關節唇撕裂手術提前報銷，如今又多了紐基奇這名傷兵。

根據拓荒者官方透露，紐基奇從去年9月就持續受到足底肌膜炎傷勢所苦，但他仍然忍痛繼續上場，本季場均15.0分、11.1籃板及2.8助攻，拓荒者選擇讓他開始休兵，也是看在拓荒者本季處於25勝34敗、西區第10的晉級邊緣尷尬位置。

其實拓荒者在今年交易截止日前夕動作頻頻，不僅把麥科倫送去巫師，也換回布雷索、哈特、厄班克斯、英格利斯等人，可是隨著利拉德不太願意本季回歸，拓荒者只能繼續在晉級季後賽邊緣遊走，也讓球團高層提前產生下季重新出發的念頭。