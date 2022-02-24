民眾黨議員參選人黃瀞瑩、楊寶楨日前一句「大菊為重」，引起各方參戰討論，主播張雅琴更酸她們是空瓶、殘破花瓶。國民黨台北市議員游淑慧今（24）早在臉書表示，「這種對女性能力的歧視，若來自女性職場前輩，我覺得好可悲又好可惡」。

「大菊為重」之亂，戰火從原本的黃瀞瑩、楊寶楨兩人越燒越大，日前張雅琴在節目中酸她們是殘破花瓶等，遭反擊後又在臉書發文，稱「不是『花瓶』，是『空瓶』！有些人連花瓶都不算啊」。

游淑慧今早也對相關話題提出看法，說自己從沒想過有新聞從業人員會直接在電視上，毫無顧忌的攻擊另一位女性是花瓶、空瓶、殘破花瓶，質疑「如果NCC連名嘴來賓講『幹話』都要關切，那對於專業新聞從業員的這種謾罵，視而不見？」

游淑慧說，自己也曾遭到同屬女性的民代用她的身材開玩笑，且現場還有很多男生，「那種感覺也讓我很錯愕，很想問她『你有事嗎？』」

游淑慧認為，有貌無才、有才無貌是過去有些對女性貶抑的偏見，但這種對於女性的歧視若來自女性職場前輩，「我覺得好可悲又好可惡」。