40歲大陸跳水皇后郭晶晶與身家千億的42歲富二代霍啟剛結婚10年，育有1子2女，兩人生活簡單沒架子，被譽為「最樸實的豪門夫妻」，婚後夫妻倆也常大方分享所住的豪宅內部，可見客廳、廚房都並不大，但乾淨有溫馨感。近日，郭晶晶曬出新買的兒童汽車座椅，被網友挖出要價非凡，約4000多元人民幣，等同於17690元台幣，還是小小洩漏了霍家的驚人財力。

郭晶晶當年大方認戀霍啟剛，引來許多討論，近年郭晶晶受訪，被問婚前有沒有想過「門當戶對」？郭晶晶坦言沒有，更爆料其實起初公開，壓力大的是老公，因為若是她比賽沒得獎，肯定會害霍啟剛被罵。而這段姻緣的媒人來頭也不小，2020年賭王何鴻燊病逝，霍啟剛悼念透露2004年大陸運動員造訪香港，何鴻燊邀他們到澳門，霍啟剛因此認識了郭晶晶，算起來何鴻燊可說是這段豪門婚姻的媒人。

郭晶晶自曝買了高價的兒童汽車座椅。（圖／翻攝自微博）

霍啟剛曬出跟孩子一同看比賽照片。（圖／翻攝自霍啟剛微博）

郭晶晶和霍啟剛婚後生活低調不鋪張，夫妻倆常帶孩子搭地鐵、纜車趴趴走，霍啟剛更多次分享和孩子在家中看電視的照片，據知他倆的愛巢要價約6億台幣，為3層樓的獨棟豪宅，有私人花園和泳池，但客廳採米白色布置，並無華麗擺設，一旁櫃子上也充滿了孩子的玩具，和一般幸福家庭無異。

郭晶晶帶孩子一起布置家中圍籬。（圖／翻攝自微博）

郭晶晶、霍啟剛在影片中分享家中布置和擺設。（圖／翻攝自微博）

霍啟剛去年在Youtube頻道曬出影片，透露因孩子要開學了，他便親自到尖沙嘴的文具店替小孩採購新文具，更透露家中有一罐摺好的星星，竟都是郭晶晶為他折的愛的信物，可見夫妻倆平時私底下示愛用不著高昂的珠寶首飾，一罐星星就能互吐愛意，之前2月14日情人節，郭晶晶也像小女孩曬出收到老公的花束，開心寫下：「柴米油鹽的點滴，總是抵不過收花的驚喜~再忙也從不落下的儀式感...感恩」。