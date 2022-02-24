大陸國家衛健委今天（24日）通報，昨天（2月23日0—24時）新增新冠確診病例186例。其中境外輸入病例101例（廣東44例，上海24例，北京7例，福建6例，廣西5例，湖北4例，吉林3例，四川3例，雲南2例，甘肅2例，天津1例），含9例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東8例，四川1例）。上海市昨日新增境外输入24例，其中1人來自台灣。

★上海市昨通報1例台灣輸入確診病例

2022年2月23日0—24時，上海市通過口岸聯防聯控機制，報告24例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。病例1為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，於2022年2月13日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

★陸昨新增新冠本土確診85例、涉10省市

此外，大陸23日出現本土病例85例（內蒙古40例，其中呼和浩特市37例、包頭市3例；湖北10例，均在武漢市；遼寧8例，均在葫蘆島市；廣東8例，均在深圳市；四川6例，均在成都市；江蘇3例，均在蘇州市；廣西3例，均在防城港市；雲南3例，其中臨滄市2例、紅河哈尼族彝族自治州1例；北京2例，均在西城區；山西2例，其中晉中市1例、忻州市1例），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（四川3例，雲南1例）。

★深圳昨增9宗本土新冠病例 福田今起擴大封區

廣東省深圳市週三（23日）新增9例本土新冠肺炎病例，其中8人確診、1人為無症狀感染。部分新症來自福田區，當地已擴大封控區域。廣東省委常委會同日召開會議，強調要強化粵港澳聯防聯控，加強粵港跨境貨車司機管理。

深圳衛健委表示，新症其中5人在高風險區域篩查中發現，3人是確診其中一名前述新症患者的密切接觸者，其飲1人是早前患者的密切接觸者；居住區域分布為福田6人，羅湖2人，南山1人。今天（24日）凌晨0時起，福田區崗廈村東四坊多幢大廈列入封控區，東四坊列入管控區，嚴禁聚集。

廣東省委常委會會議強調，要認識疫情防控複雜嚴峻，快速有效應對處置本土疫情，加快流行病學調查溯源速度，快速鎖定目標人群、查清活動軌跡，強化重點區域管控力度。要強化監測預警措施，強化跨境口岸、重點人群監測，落實國內高風險地區入境廣東人士的健康管理措施，持續強化粵港澳聯防聯控，強化資訊共享、資源互助、措施聯動。