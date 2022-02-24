突破疫情限制，新北市立鶯歌陶瓷博物館將與日本愛媛縣砥部燒協同組合、砥部町觀光協會、砥部燒觀光中心進行國際交流，預計3月12日跨海合作辦理「砥部燒釉下彩繪」視訊工作坊，將由日本職人介紹、示範砥部燒製作，陶博館即日起也將開放50名對日本陶藝有興趣的民眾報名，報名費300元就可參與工作坊，還能將器皿帶回家。

陶博館指出，「砥部燒」是日本四國地區愛媛縣砥部町傳承 240年的陶瓷工藝，陶瓷器的特徵是在輕透白瓷上反覆塗佈淡藍色的顏料，清新的紋樣和簡樸的型式，也讓砥部燒在日本生活用品界具有高人氣，同時也被指定為國家傳統工藝品和縣內無形文化資產。

陶博館長張啟文表示，受疫情影響，民眾出國遊玩、體驗異國文化的計畫成為夢想，甚至連陶藝文化專業交流的機會也受限制。為了持續推動陶藝文化交流，陶博館特別與日本合作推出工作坊，由日本專業職人示範砥部燒彩繪方式，民眾DIY後，再由陶博館燒製後，就能將作品帶回家。

特別的是，這次工作坊提供給學員的豬口杯坯體是由當地切割砥石所殘留的石粉製成的磁器，專程由日本空運來台，機會難得。張啟文說，陶博館「陶瓷學院」除了激發在地陶藝工作者技術，也積極促成國際交流，每年引進陶藝新知，定期開設研習課程，深受陶藝愛好者喜歡。

除了「砥部燒釉下彩繪」視訊工作坊外，陶博館今年也將舉辦「釉上彩繪—赤繪、藍繪」，傳授日本北九州有田地區著名的赤繪，以及運用歐洲18世紀始創之沾水筆技法，畫出純樸優雅而立體感的藍色作品，而「歐洲精緻瓷繪」也將彩繪歐式花邊瓷盤及古典花草方瓷板，燒製後可以變成壁掛或隔熱墊，實用又美觀。若民眾有興趣可至陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。