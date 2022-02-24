逸達(6576)與土耳其TRPharm宣佈簽訂逸達研發新成分新藥醛去氫(酉每)活化劑FP-045的土耳其與中東(包含黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、卡達及阿曼等七國)獨家授權合約。本案授權金為FP-045於授權區域獲准上市後權利金，逸達將擁有相當比例的產品銷售分潤。

TRPharm將與逸達共同開發該藥品，並由TRPharm負責該授權地區市場商品化以及銷售。TRPharm將負責該藥品在授權市場藥證申請以及商業化成本。

逸達開發的FP-045為高口服吸收及高選擇性的ALDH2活化劑，用以治療范可尼貧血症(Fanconi Anemia)以及其他骨髓病變等罕見疾病；土耳其及其周邊地區在范可尼貧血症及其他罕見疾病領域盛行率高，雙方首先將共同合作加速 FP-045 於范可尼貧血症之二期臨床實驗進展。

據本授權合約，逸達將擁有所有在該地區執行的臨床試驗數據，並可納入FP-045於范可尼貧血症之全球二期臨床試驗以及後續藥證申請資料中。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示，這是繼2017年9月公司將前列腺癌新劑型新藥Camcevi授權 TRPharm後再度合作，很高興能和TRPharm加深合作關係並拓展新興市場；TRPharm開發、註冊以及行銷含血液學等罕見疾病類複雜藥品的成功經驗，讓我們對與TRPharm合作深具信心，也非常期待能加速臨床試驗進展。