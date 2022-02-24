衝突區監測組織Safe Airspace周三警告航空公司應暫停飛越烏克蘭任何地區，該組織表示，由於俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，飛越烏克蘭上空可能遭意外擊落，或者空中交通管制系統可能遭到網路攻擊。

2014年馬來西亞航空MH17班機在烏克蘭東部上空被擊落，之後Safe Airspace成立，專門為航空公司提供安全與衝突區訊息。該組織表示，已經將烏克蘭領空的風險等級提升到「停飛」。

Safe Airspace在其官網上表示，不管俄羅斯軍隊入侵烏克蘭實際的行動為何，現在烏克蘭的緊張局勢和不確定性都非常高，這本身就給民航構成重大風險。

根據發給飛行員的通知，俄羅斯已經關閉烏克蘭邊境東方的羅斯托夫（Rostov）飛行情報區部分空域，以確保民航班機的安全。

烏克蘭的叛離份子周三要求俄羅斯協助擊退「烏軍的侵略」，基輔當局則宣布全國進入暫定為30天的緊急狀態，並發布強制徵兵令，下令16至60歲後備軍人待命備戰。與此同時，美國等西方國家擴大對俄羅科的制裁，試圖阻止俄國全面入侵烏克蘭。

美國、義大利、加拿大、法國和英國已經建議其航空公司避開烏克蘭東部和克里米亞某些空域，但截至目前為止尚未完全禁止。Safe Airspace在其官網上表示，各國應該很快就會發布更新指引。

美國聯邦航空總署（FAA）在其2月9日發布的最新指引中表示，俄烏衝突可能對民航構成直接或間接威脅。繼荷蘭皇家航空（KLM）之後，德國漢莎航空（Lufthansa）也自周一起暫時停飛烏克蘭航班。