2018年底就建置完成的罷免與公投電子連署系統，中選會主委李進勇以資安為由，拖了近5年至今仍未上路，民團今赴監察員陳情抗議中選會怠惰瀆職，遞送檢舉喊要求糾正中選會、彈劾李進勇，並呼籲民進黨應儘速落實電子連署，不應閹割人民公民權。

中選會依照「公職人員選舉罷免法」和「公投法」的規定，建置公職人員罷免電子連署系統，且於2017年和2018年兩度動用第二預備金，系統雖建置完成卻一直沒有啟用。李進勇去年在立院指出，資通安全管理法子法修訂後，又增加新的資安標準，中選會明年4月將招標進行系統加強防護，順利的話今年10月可以上線。

社團法人李登輝民主協會常務理事董俊宏表示，蔡英文總統在2018年1月就已經宣布要建置公投法電子連署，而中選會在2019年就稱已建置完成，但在2020年1月時，中選會主委李進勇以資安為為，並掛保證在2021年的6月就能完成執行，但現在已經2022年的2月了，事隔那麼久，人民公民權到底在哪裡，「總統講的話，中選會都沒在聽嗎？」

董俊宏強調，中選會作為辦理全國公投的主管機關，顯然毫無保障、促成公投意識，在法律具有明文情形下，卻行政怠惰、推諉行為，已侵害人民行使憲法所保障的權宜，重傷政府公信力，違失情節重大，並不斷在立院上稱需進行資安檢測材能使用，更是搪塞卸責。

台灣制憲基金會副執行長張俊龍痛批，中選會依據法令，電子連署應該早就要實施，目前也已經建置完成，卻該作為而不作為嚴重瀆職，呼籲民進黨應要儘速落實，不應一再閹割人民公民權，這不是一個號稱民主進步的執政黨該做的事情。

台灣福爾摩沙理事長周倪安強調，電子連署是民進黨2017年在立法院通過的法令，法令通過近5年仍窒礙難行，現在就連健保卡都可以繳稅，更不用擔心資安問題，民進黨號稱是一個有效率的政府，對這樣通過的法律，應該要即刻快速進行，不然人民的權益受損誰來賠償？希望監委了解是否有瀆職的情形。