烏克蘭東部親俄分離份子佔領的頓內茨克市（Donetsk）今（24）日再傳爆炸巨響，烏克蘭已關閉烏東3座城市的機場，俄羅斯也部份關閉與烏克蘭交界的領空，衝突監控組織則警告民航機避開烏克蘭空域，擔心馬航MH17客機被擊落的事件再度重演。

綜合半島電視台、美國軍事新聞網站「軍事時報」（Military Times）報導，鑑於烏俄情勢惡化，烏克蘭地方政府宣布關閉烏東第聶伯羅（Dnipro）、哈爾科夫（Kharkiv）、中東部城市札波羅結市（Zaporizhzhya）等3座城市的機場，從當地時間24日午夜關閉至上午7時。

烏克蘭航空當局也宣布東部部份空域為「危險區域」，指出俄羅斯試圖奪取當地空域。

烏克蘭政府此舉是因應俄羅斯稍早禁止民航機飛越烏克蘭東部空域的禁令。

根據飛航公告（Notice To Airmen, NOTAM），為確保飛行安全，俄羅斯已經關閉與烏克蘭交界的羅斯托夫（Rostov）附近空域，這項通知列出要避開的路線及區域。

#Russia has closed the airspace along the northeast Ukrainian border for civil aviation according to #NOTAM (Notice to Airmen). #UkraineCrisis https://t.co/uezDbPKCUg pic.twitter.com/cUxmJyMAEo — Donald Standeford (@Don_Standeford) February 23, 2022

追蹤飛航警示的Safe Airspace網站發布警告，指出烏俄局勢可能導致意外擊落事件再度重演，或是發生針對空中交通管制的網路攻擊，呼籲民航機停止飛越烏克蘭領空。

Safe Airspace在官網發布聲明指出，已經將該區域升級至「不飛行」，「無論俄羅斯部隊實際進入烏克蘭的情況為何，現階段烏克蘭的緊張局勢及不確定性非常高。」

(Reuters) - Airlines should stop flying over any part of Ukraine because of the risk of an unintended shootdown or a cyber attack targeting air traffic control amid tensions with Russia, conflict zone monitor Safe Airspace, said. — Phil Stewart (@phildstewart) February 24, 2022

Safe Airspace是在2014年馬來西亞航空編號MH17客機飛越烏克蘭東部遭擊落後設立，旨在為客機提供安全及衝突區域的相關訊息。

另據路透社報導，親俄分離主義份子控制的烏東頓內茨克市（Donetsk）今日至少已經傳出5次爆炸事件，目擊者表示，爆炸後4輛軍用卡車駛向爆炸現場。