精密零組件整合製造廠-千附精密（6829）初次上櫃股票承銷案，採80％競價拍賣及20％公開申購方式辦理。千附精密24日表示，此次參與投標合格標單，共1173筆，得標筆數444筆，24日上午在證交所，經由公開方式，圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為76.86元，3月1日至3日進行公開申購，公開申購承銷價訂為66元。

千附精密指出，公司辦理競價拍賣股數總計 3659張，以美國標方式，決定競價拍賣得標價格，24日開標，最低得標價73.88元，最高得標價88.21元，計算得標加權平均價為76.86元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，千附精密競拍最低承銷價（亦即競拍底價）為55元，若依其得標加權平均價格計算，並以最低承銷價格1.2倍為上限，本次辦理公開申購價格為66元，公司辦理公開申購股數計1599張，3月1日至3日為期三天的申購日，3月7日將公開抽籤。