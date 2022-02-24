人民幣兌美元中間價24日報6.328元，升值33個基點。上一交易日中間價6.3313元，上一交易日官方收盤價6.3178元，上日夜盤收報6.3142元。

香港信報報導，中國人民銀行24日公布，為維護月底流動性平穩，展開人民幣（下同）2000億元逆回購操作，中標利率為2.1％。這是連續兩日維持2000億元。由於24日有100億元逆回購到期，人行24日公開市場完成淨投放1900億元。

21世紀經濟報導引述川財證券首席經濟學家陳靂指出，面對國際形勢驟然複雜，人民幣資產之所以具有較高韌性與避險屬性，主要受益於三方面因素：一、大陸經濟具備長期增長動力，宏觀經濟具備較強的韌性，令人民幣資產成為相對安全的避風港。

二、過去兩年美國聯準會（Fed）大規模的財政刺激加上量化寬鬆政策，導致美國通膨水準創40年以來新高，但大陸貨幣政策整體靈活適度，通膨可控，令人民幣對美元始終保持升值態勢。三、就估值而言，西方國家過度寬鬆的貨幣政策令目前歐美資產整體估值相對偏高，反而使大陸資產具備一定的估值優勢。