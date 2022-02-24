俄烏衝突引發油、氣、鎳及相關商品價格大漲，國際鎳價飆近11年新高及鎳生鐵價格頻創高點，華新24日宣布，調漲3月不銹鋼內外銷盤價，304系列每公噸調漲200美元，新台幣6000元；316及309系列每公噸調漲400美元、每公噸新台幣10000元；400系列每公噸50美元，新台幣1500元。

華新指出，俄烏衝突引發油、氣、鎳及相關商品價格大漲，倫敦期貨鎳庫存持續降低，鎳價直指近11年新高，加上印尼政府限制出口及加稅動作不斷，導致鎳生鐵價格頻創高點。未來通膨趨勢不變，所有商品呈現易漲難跌趨勢。歐、美合金價格陸續公告，歐洲304每噸上漲236歐元，美國除上調合金價之外，基價也上調每噸110美元，304總調幅為每噸332美元。

華新指出，基於上述因素，並考量下游轉價能力，華新調漲3月份不銹鋼盤價，以反應成本增幅。304系列每公噸調漲200美元，新台幣每公斤6元；316及309系列每公噸調漲400美元、每公斤新台幣10元；400系列每公噸調漲50美元，每公斤新台幣1.5元。

華新24日股價下跌0.15元而以27.70元開出，隨後買盤敲進，目前股價上漲，呈開低走高。