科睿唯安揭曉2022全球百大創新機構。今年的報告著眼於企業持續的卓越創新能力，遴選出位於全球創新生態系統頂端的百大機構。台灣機構今年獲選數再創歷史新高，總計9間機構入榜，僅次於日本與美國，並與德國同列全球第三，入榜機構包含多次蟬聯的工研院、鴻海、廣達，重返百大行列的台積電及聯發科技，以及首度入選的友達光電、台達電子、緯創資通及瑞昱半導體。

隨著全球創新模式及評估方法的演變，上榜機構名單的組成也發生變化。今年全球百大創新機構有一半以上（54家）來自亞洲，凸顯了亞洲在全球創新舞臺上日益增強的主導地位，其中日本企業上榜35家，台灣9家，中國大陸和韓國各有5家機構上榜。 亞洲在全球創新版圖中的主導地位在電子和計算設備產業表現尤為突出。電子和計算設備也是今年百大中企業最多的產業，共有28家企業上榜，其中有26家來自亞洲。隨著交通運輸技術的加速發展，今年上榜的汽車企業數量增加到12家，使汽車產業成為今年百大中企業數量排名第二的行業。

2022年度名單主要亮點如下，2022全球百大創新機構來自12個國家/地區。日本上榜機構數量最多（35家），其次是美國（18家）、台灣（9家）、德國（9家）、法國（8家）、中國大陸（5家）、韓國（5家）。 汽車企業上榜數量增加了一倍（從2021年的6家增加到12家），上榜機構包括2020年和2021年預測的明日之星（Innovators to Watch）[1] 通用汽車（General Motors）和現代汽車（Hyundai），其他上榜機構包含福特汽車（Ford）、福斯汽車（Volkswagen）和起亞汽車（Kia Motors），以及連續11年入選的本田（Honda）和豐田（Toyota）。 航空和國防產業的公司上榜數量翻倍，新上榜的三家歐洲公司包括首次上榜的勞斯萊斯（Rolls-Royce），以及重回榜單的賽峰（Safran）和空中巴士（Airbus）。

台灣電子製造和半導體產業表現突出，今年新增上榜的企業包括曾名列明日之星1的友達、台達電和緯創，再次上榜的台積電和聯發科，以及首次上榜的瑞昱。 曾在2021年預測名單1的中國大陸電子商務巨頭阿里巴巴及數位支付巨頭螞蟻集團首次上榜。 三家政府研究機構上榜，包括台灣的工研院、法國原子能和替代能源委員會（CEA）、法國國家科學研究中心（CNRS）。 科睿唯安產品長Gordon Samson說，與10年前我們首次發佈《全球百大創新機構》報告時相比，今天的全球創新活動水準更高，也更多樣化、更複雜。2022年入選的機構是卓越創新的典範，他們展示了對創新的堅持與絕佳的創造力，為世界創造新的價值。

從2022年全球百大創新機構所表現出的趨勢來看，未來四年全球創新步伐可能會明顯加快，近三分之一的發明專利可能在這一時期內發佈。通訊和工業系統將是創新的主要產業，其次是汽車產業。 若將視野擴大到排名位於前1000名的創新機構，則展現了國家、地區和產業的不同表現。奇異（GE）、樂金（LG）、日立（Hitachi）和西門子（Siemens）等大型企業集團展現了強大的創新實力和規模。 歐洲創新機構在千大名單中平均排名最高。以學術研究為重點的機構研發規模大，但有賴產業界對研發成果進行商業化。