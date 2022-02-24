德國網球猛將小祖維瑞夫(Alexander Zverev)在墨西哥公開賽成為焦點，首先他在男單賽事從深夜比到天亮，創下職業網壇最晚收工紀錄，最後也成功贏球，不過在隔天雙打比賽中他的形象立即崩壞，他因落敗情緒失控，拿球拍猛敲主審椅子，被ATP官方判定失格，連男單也無法繼續比。

German tennis player Alexander Zverev was kicked out of the ATP 500 tournament in Acapulco, Mexico, for "unsportsmanlike conduct" after his doubles loss.



The world no. 3 claimed Olympic gold back in August but is this the mentality of a champion?pic.twitter.com/HhNwQAg5YI — DW Sports (@dw_sports) February 23, 2022

小祖維瑞夫與巴西的梅洛(Marcelo Melo)搭檔，以2：6、6：4、6：10敗給格拉斯普爾(Lloyd Glasspool)/赫利奧瓦拉(Harri Heliovaara)，雙方握手致意後小祖維瑞夫感覺相當憤怒，走向主審座椅，來了一記正手拍加兩記反手拍用力敲打椅子，當時主審還坐在上面，腳險些被打到，急忙閃躲才沒造成傷害。

原本小祖維瑞夫坐下看似要收球拍，沒想到又隨即站起朝主審噴了一些話，並再次用力敲了一下主審座椅，此時主審滿臉無奈離開，畫面令人好氣又好笑，一旁觀眾都露出相當錯愕表情，事後這段影片也被外國媒體大肆報導，看來小祖維瑞夫在單打建立的拚戰精神全毀於一旦。

而ATP並沒對此行為坐視不管，他們於官方推特表示小祖維瑞夫因違反運動道德，被取消墨西哥公開賽資格。接著小祖維瑞夫也知道錯了，發表聲明為此道歉：「我的暴怒是錯誤且不被接受行為，對自己失望。這不該發生，沒有藉口。我還要向球迷、大會，及我最喜愛的運動道歉。」