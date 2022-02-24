指揮中心醫療應變組副組長王必勝日前公布檢疫所查獲違禁品照片，菸品、高粱酒，引發網友質疑抽查的法源依據在哪裡？余淑杏律師認為，抽查甚至翻動送入物品，有可能侵害人民的隱私權、秘密通信自由與物權。

余淑杏律師說，「嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所工作指引」僅屬於行政規則的性質，是上下級機關間作業流程的內部規範，並不能直接對外約束人民。包括「工作指引」中附件的「入住須知」，雖然看似告知人民應遵循事項，但在法理上依然屬於行政規則，而非具有對外效力的法規命令。

她解釋，抽查制度需說明抽查範圍、數目、抽查率等問題，通常會有法律授權行政機關制定明確的抽查辦法，再根據該辦法實施抽查作業。若僅憑警員經驗，觀察住民的行為模式、送物品的人、物品的異狀等判斷後進行抽查，除了欠缺法源依據以外，還可能違反明確性原則。

余淑杏律師表示，在全民防疫期間，對於政府的頒布的各項政策規範，相信多數人民還是抱持配合的態度，而發生少數違規問題，則是主管機關與民眾都始料未及的。以務實的角度來看，可以理解前線人員必須第一時間採取較謹慎的措施，但一直存在的法理的問題則需要後端藉由法律慢慢補足。