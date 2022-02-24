大陸交通運輸部今（24日）舉行新聞發佈會，該部表示，大陸為期40天的春運明天即將結束，2022年春運大陸全國預計發送旅客10.5億人次，日均2625萬人次，比2021年春運增長20.7％，比2020年下降29.1％，比2019年下降64.8％。

其中，2022年大陸春運預計鐵路、公路、水路、民航分別發送2.5億、7.5億、1630萬、3920萬人次。

大陸交通運輸部表示，總的看，今年春運總體平穩有序，客流總量低位運行，客流以務工和探親為主，節前客流相對集中，節後出行相對平穩。