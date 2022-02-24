大陸交通運輸部24日舉行新聞發佈會，交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，將「實施交通運輸新業態平台企業抽成『陽光行動』」作為2022年更貼近民生實事之一。在網約車方面，督促主要平台向社會公開計價規則，合理設定平台抽成比例上限並公開發佈，同時在駕駛員端即時顯示每單的抽成比例。

在道路貨運方面，也將督促主要道路貨運新業態平台公司向社會公開計價規則，合理設定平台訂單收費金額或抽成比例上限、會員費上限等，並向社會公開發佈。

據大陸央視網報導，近年來交通運輸新業態從業人員勞動強度大、工作時間長、職業歸屬感不強、權益保障不到位等問題日益凸顯。2021年大陸交通運輸部會同多部門印發《關於加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的意見》《關於加強貨車司機權益保障工作的意見》。

而平台抽成事關從業人員勞動報酬。為進一步規範平台企業經營，保障人員合法權益，交通運輸部聚焦網約車、道路貨運新業態，「實施交通運輸新業態平台企業抽成『陽光行動』」作為2022年更貼近民生實事之一。

各平台企業也積極回應，正按照要求細化制定具體實施方案，後續並將組織有序推進，督促主要平台企業科學合理設定計價規則和抽成比例、會員費上限，加快完善軟體功能，實現即時顯示抽成比例與加強跟蹤督導。