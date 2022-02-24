好市多生鮮熟食深受不少民眾喜愛，昨日一名女網友分享在好市多採買發生的小插曲，她聽到一名男子正在跟電話裡頭的老婆確認要買酸白菜鍋，豈知對方竟拿著韓式部隊鍋要去結帳，她熱心提醒拿錯商品，男子連聲道謝，並稱若沒她提醒，回家恐被老婆宰了，結局令1.8萬網友狂讚。

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨天下午到好市多採買，當她走到生鮮熟食區時，旁邊一名男子拿著手機大聲地說「妳要酸白菜鍋？有啦！我看到了，也拿到了。」但她仔細一看，對方手上拿的根本不是酸白菜鍋，而是韓式部隊鍋。

當下原PO十分困惑，「我該提醒他拿錯了嗎？」停頓了幾秒後，她走向男子，告知對方拿錯商品，男子先是愣了一下，隨即尷尬地說「謝謝妳告訴我，不然回家後老婆可能會把我宰了。」結局令原PO開心地說「我也算是挽救了一個家庭」，並問是否也有人拿錯酸白菜鍋跟韓式部隊鍋的經驗。

女網友的經歷曝光後，吸引1.8萬網友按讚，「那個男的，就是老公正常發揮啊」、「交給老公買東西，心臟真的要很大顆」、「老婆沒吃到真的會生氣氣，妳拯救了他」、「妳拯救了一個即將破碎的家庭，功德無量」、「地方法院，少了一個刑事宰老公案件，妳是好人，一生平安」、「我上次看到一個說要買烤全雞，卻拿一包烤雞腿的」。