受到Omicron確診數持續升高，加上美國聯準會（Fed）宣布加快升息影響，印度股市今年來賣壓不小，但相較主要股市仍顯抗跌，儘管外資出現較大幅度調節，但內資卻持續加碼，預料不確定性塵埃落定前，印度SENSEX指數將維持高檔整理，在強勁經濟成長跟基本面支撐下，看好印度股市中長期表現。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理的印度溫度計指數顯示最新數據125.7，較上月微幅回落，目前處於「加碼債券部位」區間。從評價面角度來看，目前印度股市估值並不便宜，建議利用定期定額方式，分散時間點投入印度股票基金，並將具有防禦性質的印度債券基金一同納入資產配置。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，受到美國公債殖利率急劇彈升干擾，近期外資加大賣超力道，1月外國機構投資者（FII）在印度股票市場拋售3330億盧比，較去年12月賣超1900億盧比大幅增加，且為連續四個月站在賣方。反觀國內機構投資者（DII）繼續做多，1月買超2192.8億盧比，前一個月買超3123.1億元，且已連續11個月淨買超。

林庭樟指出，儘管今年有升息壓力，但印度政府今年重申對結構性改革的重視，並且通過增加各部門的資本支出，以替基礎建設計畫提供充足的資金來源，預計在政府努力促成經濟增長和強勁的基本面支撐下，印度未來經濟表現良好，股市前景不看淡。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣認為，隨全球央行紛紛朝升息方向前進，印度央行也可能在今年中旬轉變原先貨幣寬鬆政策，預計將對印度債券價格及殖利率帶來變數。但近年印度金融市場市值不斷增加，預計印度主權債有機會在今年加入國際債券指數，屆時將吸引國際資金流入，未來資金動能可期，看好印度債券中長期投資機會。

瀚亞印度溫度計指數是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。