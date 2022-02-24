南台灣去年房市夯，推案涵蓋高雄和台南的泰嘉開發，去年總共銷售房子達51.6億元，除了業績連續5年成長，去年銷售金額，更是創下泰嘉成立11年以來新高，泰嘉今年將繼續衝刺，在南台灣推出5個建案，總銷60億元，泰嘉董事長呂金發期待再創高峰。

泰嘉董事長呂金發24日表示，泰嘉開發成立至今，在建築創作中，不斷自我超越，近5年業績飛躍成長，從2017年至2021年，業績分別為10.2億元、29.2億元、38.8億元、43.4億元、以及51.6億元，5年累計銷售金額達173.4億元，銷售戶數合計達1949戶。

呂金發指出，2021年銷售大幅成長，主要來自台南九份子「水星光」、「水岸青」、「水晴川」、「水雲川」、「水丰光」、以及「水律川」等案，「水星光」大樓建案興建中，已售9成多，「水岸青」陸續拆架，「水晴川」興建中，銷售10天已售9成，「水雲川」拆架完成準備取得使照，「水律川」則興建至12F。

對於今年推案節奏，呂金發說，今年將至少推出5個案子，台南3案，高雄2案，總銷約60億元。

他說，台南3案分別是九份子七期、與國際知名建築團隊日本丹下憲孝合作的「泰嘉璞日」、九份子八期，以及舉喜重劃區12戶透天案。高雄2案則分別在北高雄最夯的楠梓高雄大學、以及前鎮區的五樓華廈。

呂金發透露，泰嘉與泰郡、以及清景麟合作的個案，將由Aedas與羅耕甫共同操刀的豪宅案，預計今年8月先行動工，此一位於台南安平港第一排的景觀豪宅，推案的時間未定。

呂金發指出，台南九份子與日本丹下憲孝的合作案「泰嘉璞日」，142戶，坪數33至54坪，是一棟隨著嘉南大圳河畔曲線流動的建案，以國際視野、在地思惟的建築理念規劃，今年1月初公開，銷售狀況非常好，已購客很多都是泰嘉的老客戶，他們知道買泰嘉的房子，就像收藏古董一樣，錯過就不再。

他說，為了累積土地庫存，泰嘉今年已在台南取得2塊建地，一塊還在努力中，總共大約有4000坪的建地，總金額約24億元，若加上未開發建地，在台南有超過1萬坪的土地庫存，足夠未來3年我們的推案計畫。

呂金發指出，護國神山台積電在台南建廠有22年了，超過1萬8千個員工，所以，未來幾年我們重心，還是會以台南為主。