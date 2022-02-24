被視為鴿派官員的舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三（23日）表示，她支持聯準會（Fed）3月例會調高利率以因應通膨飆漲，並預估該機構今年將升息四次。

戴利周三演講時表示：「如今來到Fed收回疫情期間經濟支持措施的時刻，並讓貨幣政策得以因應今日挑戰。沒意外的話，我認為3月是開始調整的適當時刻。」

戴利預期Fed今年將升息四次，但強調官員將依據最新數據彈性調整策略，「任何可能性都存在」。