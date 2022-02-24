鴿派官員估Fed今年升息4次 10:492022/02/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被視為鴿派官員的舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三（23日）表示，她支持聯準會（Fed）3月例會調高利率以因應通膨飆漲，並預估該機構今年將升息四次。 戴利周三演講時表示：「如今來到Fed收回疫情期間經濟支持措施的時刻，並讓貨幣政策得以因應今日挑戰。沒意外的話，我認為3月是開始調整的適當時刻。」 戴利預期Fed今年將升息四次，但強調官員將依據最新數據彈性調整策略，「任何可能性都存在」。 內外資不同調 印度股市高檔整理 澳洲去年Q4薪資增幅2.3％ 升息要再等一等 #Fed #官員 #戴利 #升息 #鴿派 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 徐州鐵鍊女事件 17名官員遭處分 04:102022/02/24 焦點新聞 五大銀行1月新增房貸 月減17％ 04:102022/02/24 財經要聞 台股基金 聚焦基本面佳族群 04:102022/02/24 投資理財 風雨生信心 高息成長股抗震 04:102022/02/23 財經要聞 多重資產基金 投資避風港 04:102022/02/23 投資理財 基本面強勁 美REITs潛利大 04:102022/02/24 投資理財 工商社論》升息抑物價 求穩不求快 04:102022/02/24 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 持續偏多看待 04:102022/02/24 證券．權證 惠譽示警：美元太強 新興主權國家 債信面臨風險 04:102022/02/23 全球財經 俄烏地緣政治與升息風險增 資金流入股市驟降 11:202022/02/23 財經 美國升息在即 M&G：留意亞股兩大變數 13:312022/02/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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