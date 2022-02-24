安控廠晶睿(3454)2021年財報出爐，全年稅後盈餘為1.88億元，年減25%，每股盈餘為2.17元，公司董事會決議每股配息1.4元，殖息率為1.88%，晶睿今天盤中股價逆勢走高。
受到全球新冠肺炎疫情持續延燒及電子產業鏈IC缺料影響，晶睿2021年合併營收為54.51億元，年減1.67%，營業毛利為16.11億元，年減13.73%，合併毛利率為29.56%，年減4.13個百分點，稅後盈餘為1.88億元，年減25%，每股盈餘為2.17元；其中2021年第4季合併營收為14.12億元，季增14.46%，單季營業毛利為3.83億元，季增13.19%，單季合併毛利率為27.12%，季減0.3個百分點，稅後盈餘為7152萬元，擺脫去年第3季虧損谷底，單季每股盈餘為0.82元。
晶睿董事會決議，每股擬配發1.4元現金股息，以2月23日收盤價74.3元換算，現金殖利率為1.88%。
晶睿1月合併營業收入為5.34億元，月減8%，年增29.5%。
晶睿表示，代工及品牌二大事業穩健成長，市場動能仍強勁，面對客戶需求持續增加，公司將透過供應鏈管理，強化產銷分配平衡，滿足物料缺口，期望拉抬整體營運業績。
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