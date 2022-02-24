工控記憶體模組廠商宜鼎(5289)去年EPS達18.94元，獲利創下新高，宜鼎也擬派利12元，其中配息11.7元創歷史新高紀錄，以周三收盤價200.5元計算，現金殖利率達5.83%。外資周三回頭敲進，宜鼎挾帶高殖利率，周四股價上漲逾1%，重返5日線。

宜鼎去年營業收入101.95億元，營業毛利30.92億元，營業利益19.49億元，稅前淨利19.72億元，本期淨利15.81億元，歸屬於母公司業主淨利15.60億元，基本每股盈餘18.94元，較前年每股盈餘11.46元成長，且獲利創下新高。公司經董事會決議通過110年度股利分派，配息11.7元、配股0.3元，共派利12元，配息創歷史新高紀錄；董事會亦決議於5月31日召開111年股東常會，地點位於新北市汐止區大同路一段237號T1棟(RF1會議室)。

宜鼎今年訂單能見度看到下半年，在記憶體價格逐季看漲、AIoT專案接單量較去年倍增的預期下，展望2022年，雖然全球疫情仍存在不確定性，所幸全球企業在過去兩年的疫情洗禮下，已逐漸建立起相對穩健的營運策略。宜鼎總經理室特助張獻文表示，宜鼎看好2022年全球AIoT智能應用仍將高速發展，尤其根據這些年來的觀察，可明顯感受全球企業的智能化需求不斷增加，期許帶動宜鼎AIoT專案數量倍增的好表現。法人看好宜鼎第一季營收較上季成長，營運逐季看旺到下半年，今年營收及獲利將續創新高。

宜鼎研發製造中心二期先前開工動土，搶攻人工智慧物聯網(AIoT)，訂單能見度看到下半年，而隨著全球AIoT快速發展，智能物聯需求大增，提前加速產業布局，二期中心已經規劃5233坪建造規模，整體工程預計將於2023年第四季完工，將帶動集團整體產能及研發量能，為營運添翼。