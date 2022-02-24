工業電腦業者普遍維持今年樂觀看法，雖然缺料問題恐要到下半年才能全面緩解，但工業物聯網、自助服務等需求持續增加，客戶訂單需求有增無減，加上多已預先擴產因應，待缺料緩解後即可全力衝刺生產出貨。工業電腦陸續公布去年營運財報以及股利分配狀況，融程電(3416)去年EPS達5.03元攀高，廣錠(6441)、新漢(8234)也相繼出爐，達2.88元、1元，融程電也擬派利4.5元，配息3.5元創歷史新高紀錄，加上配股1元，整體股利(含股票股利)亦為11年來新高紀錄，周三收盤價79.3元計算，現金殖利率達4.41%。

外資皆回頭敲進上述三檔個股，融程電挾帶殖利率題材，周四股價相對穩盤，廣錠、新漢走勢則相對疲弱。

博弈設備廠廣錠去年營業收入15.26億元，營業毛利1.02億元，營業損失1.55億元，稅前淨損1.25億元，本期淨損1.34億元，歸屬於母公司業主淨損1.22億元，基本每股損失2.88元，連2年虧損，較前年每股虧損1.24元擴大。廣錠董事會決議110年度不分派股利，董事會也決議於5月24日召開股東會，地點位於新北市汐止區新台五路一段97號4樓遠雄U-TOWN大樓A棟4樓大會議室。

新冠疫情趨緩下，多國都逐步鬆綁邊境，博弈板塊也復甦在望。廣錠指出，後續還是需要看各國開放博弈狀況，市場需求、訂單樂觀以待。法人預估，第一季工作天數減少，營運與同業一樣呈現下滑，但第二季起有望逐步增溫。

工業電腦廠新漢去年營業收入67.80億元，營業毛利15.64億元，營業利益1.76億元，稅前淨利2.05億元，本期淨利1.79億元，歸屬於母公司業主淨利1.41億元，基本每股盈餘1元，較前年每股盈餘1.06元略減，仍連4年超過1元的成績單。公司董事會決議於6月29日召開111年股東常會，地點位於新北市中和區中正路920號9樓(公司演講廳)。

融程電2021年度合併營收達25.02億元，年增35.6%；毛利率維持34%；營業利益4.37億元，年增50.2%；稅後淨利3.65億元，年增42.4%，稅後每股盈餘(EPS)5.03元，年增41.7%。年度營收、獲利同步創下歷史新高，今年營運維持雙位數成長目標不變，成長動能持續強勁，預期Q1維持成長目標不變。融程電也擬派利4.5元，配息3.5元創歷史新高紀錄。公司將於5月27日召開股東會，地點位於新北市三重區興德路111之6號9樓(公司員工教育訓練室)。

融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，因此公司今年目標毛利率將維持2021年全年水準。展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。