據「@湖北發佈」官方微博消息，截至昨天（23日）12時，湖北武漢累計報告新冠陽性感染者23例。據大陸國家衛健委今天（24日）通報，大陸各省市23日出現本土病例85例，其中湖北占10例，均在武漢市。

鑒於大陸國內外疫情現狀，武漢疾控發佈最新提醒，要求廣大市民堅持非必要不離漢，尤其不要去中高風險地區和報告確診病例地區旅遊、出差、探親。確需出行，提前做好行程規劃，全程做好個人防護。候機、候車時，要在空氣流通的空間等候，不在擁擠、密閉場所久留。老人、孕產婦及有慢性病的特殊人群，建議不出行。

近14日以來有中高風險地區旅居史、中高風險地區所在市的低風險地區、有病例報告地區來漢返漢人員，或與已公佈的病例活動軌跡有交集者，請主動向居住地所在社區及轄區疾控中心報備相關情況，進行核酸檢測並配合落實相關防控措施。對因瞞報、謊報造成嚴重後果的，將依法依規嚴肅追究責任。

全市賓館、酒店、民宿等提供住宿的單位，醫院、商超、景點、飯店、理髮店等公共場所要嚴格落實對所有入住旅客、進店顧客、就醫人員等測溫、查驗健康碼和行程碼，發現體溫異常或健康碼、行程碼異常，或有涉疫地區旅居史的來漢返漢人員，要及時向所在社區及轄區疾控中心報告，並配合落實相關管控措施。