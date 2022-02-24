女星夏宇童出道多年憑著甜美外表與自然活潑的性格受到大眾喜愛，演藝事業跨足音樂、戲劇及主持，她還經常在節目上大方分享生活經歷而活躍於各大綜藝節目中。日前她便再度登上綜藝節目《一袋女王》，透露自己曾將家中鑰匙給閨密保管，方便出遠門時閨密能幫她餵狗，但沒想到卻因此看到「荒謬畫面」，讓她當時相當氣憤。

夏宇童在節目中解釋，她因為一個人住，有時候得出遠門工作，因此將家中的鑰匙交由閨密保管，請對方在她出遠門工作時到家中幫忙餵狗。但某天夏宇童在錄影中場休息時，心血來潮打開家中的監視錄影器，卻發現家中的燈都被打開，當時她還在想著是不是自己出門時忘了關，後來發現畫面中出現一雙腿，隱約看見上面的刺青似乎與閨密的相同，也看到自己的狗，因此趕緊打電話與閨密確認是否在她家，但對方卻始終聯絡不上。

夏宇童收工回家後，家中雖空無一人但電燈卻是開著，她再度打給閨密求證，但閨密卻表示沒去過她家，還瞎說她的監視器連到別人家裡去了，很多人都有養紅貴賓等等，甚至表示那個刺青是夏宇童自己看錯，而人不在現場的夏宇童因為沒有其他證據而被說服了。

不過，夏宇童的媽媽得知此事後，建議夏宇童故意跟那名朋友說自己將會外出兩天不回家，狗狗也會送到媽媽那邊去，她可以不用來照顧，測試一下朋友的反應。沒想到當天夏宇童一到家門口，就聽到裡面有一堆人的聲音，一開門就看見3男2女在房子裡開趴抽菸，讓她當場看傻了眼，質問閨密竟回答「我不知道妳今天要回來」，讓她氣到不行，當下也才明白為何家中東西及食物為何會無故消失。

夏宇童的閨蜜趁她不在家時竟帶人來開趴。（圖／YOUTUBE）